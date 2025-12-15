İmamoğlu'nun Üniversite Diplomasının İptaline Karşı Açtığı İtiraz Davasının Duruşması, 15 Ocak 2026'da Görülecek

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptali işlemine karşı İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın duruşması, 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

18 Mart akşamı üniversite diploması iptal edilip, 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvurarak, İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasını iptal ettiğini duyuran İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesini istemişti. Başvuruya ilişkin bir açıklama yapan Pehlivan, "Adalet yerini buluncaya kadar kararlılıkla mücadelemize devam edecek, hukuksuzluk karşısında asla boyun eğmeyeceğiz" demişti.

"Bu diplomayı, bu yatay geçişi fakülte yönetim kurulu yapmıştır ancak bu konuda kararı fakülte yönetim kurulu alır"

Daha sonra bir başka operasyonla tutuklanan Pehlivan ayrıca, "Üniversite yönetim kurulu bu kararı alamaz. İdare hukukunun açık hükümleri bellidir. Yetkide ve usulde paralellik ilkesi vardır. Bu diplomayı, bu yatay geçişi fakülte yönetim kurulu yapmıştır ancak bu konuda kararı fakülte yönetim kurulu alır. Bu aşamada bundan başka söyleyecek bir şey yok ki. Kanun açık, yönetmelik açık. Ortada aleni bir hukuksuzluk var. Yok hükmündedir" şeklinde konuşmuştu.

Başvuru dilekçesinde, öncelikle diplomanın iptaline ilişkin kararın alınmasında İstanbul Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu'nun yetkisinin bulunmadığı konusu irdelenmişti. Fakülte yönetim kurulunun, dekanın yardımcı organı olmakla birlikte, öğrencilerin eğitim ve öğretimine ilişkin konularda icrai karar alma yetkisiyle donatıldığı, bir fakültede kayıtlı öğrencilerin kabul, intibak, çıkarılma ve eğitim-öğretime ilişkin her tür kararı alma yetkisine sahip olduğu aktarılmıştı.

Üniversite yönetim kurulunun ise bu organın aldığı kararlara karşı itiraz merci olarak belirlendiği ifade edilen dilekçede, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'nun yerine geçip karar veremez. İdare Hukuku'nda hem üst-ast ilişkisini düzenleyen hiyerarşi ilişkisinde hem de idari vesayet ilişkisinde ikame yasağı bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, dava konusu işlemler öncelikle yetki unsuru açısından hukuka aykırıdır" denilmişti.

Duruşma 15 Ocak'ta

Söz konusu davanın duruşması ise 15 Ocak 2026 tarihinde görülecek. Usülen, karar tarafların yüzüne okunmayacak, duruşma sonrası yazılı olarak tebliğ edilecek.