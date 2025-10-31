Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son olarak Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özkan polis nezaretinde ifadeye götürüldü.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin mart ayında yapılan yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme politikasını eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile işbirliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.

Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişlerdi. Özkan, sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı olmuştu.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim Özkan, 1975 Trabzon doğumlu. Kendi kişisel sitesinde yer alan bilgiye göre, 1987 yılında hafızlık icazetini aldı.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesi. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.

2017 yılında İYİP Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi oldu. İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmekte olan İbrahim Özkan ayrıca Trabzonspor kongre üyesi.