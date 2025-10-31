Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ve polis nezaretinde ifadeye götürüldüğü öğrenildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.
  • İbrahim Özkan, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve polis nezaretinde ifadeye götürüldü.
  • İbrahim Özkan, 23 Aralık 2023'te İYİ Parti'den istifa etmiş ve Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında son olarak Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özkan polis nezaretinde ifadeye götürüldü.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin mart ayında yapılan yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme politikasını eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile işbirliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.

Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişlerdi. Özkan, sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim Özkan, 1975 Trabzon doğumlu. Kendi kişisel sitesinde yer alan bilgiye göre, 1987 yılında hafızlık icazetini aldı.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesi. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.

2017 yılında İYİP Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi oldu. İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmekte olan İbrahim Özkan ayrıca Trabzonspor kongre üyesi.

TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıCece Cece:

eleştiren konuşan herkesi topluyorlar dikdatörlükten başka bir şey değil

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

hırsızlık yağma talan suçları ne zamandan beri eleştiri suçu oldu acaba

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıSadık:

Yarın Ben bunu tanımıyorum der eko

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Maaşın kaç para?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ahh vah. Offf pufff başlarsınıznşimdi. Ne olacaktı akıl verenler gezecek miydi? Silkeyeleyemezler, adam o kadar galeyana getirmeye çalışıyor ki. 16 milyon İstanbul lunun oyunu almış gibi boş boş konuşuyordu! Öyle kimlerle yatıp kaldığınız belli olmayınca böyle oluyor demek ki. Yeter ya koc koca CHP'nin geldiği duruma bakınız. Nasıl izin veriyorsunuz bunlara Allah aşkına ya. Lütfen.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Kurbağa Arif

yanıt0
yanıt0
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
