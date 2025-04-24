Ekrem İmamoğlu'nun Avukatları Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, Avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın'ın bu sabah gözaltına alındığını bildirdi. Günel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz" ifadesi kullanıldı.

eEkrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Av. Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir" dedi.

Günel'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "İBB'ye yönelik operasyonda Murat Ongun'un müdafii olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum. Savunma susturulamaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar" ifadeleri yer aldı.