Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade veriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. İmamoğlu ailesinin yanında CHP Yüksek Disiplin Kurulu İsmail Emre Telci'nin avukat olarak bulunduğu öğrenildi. İkilinin ifade verme işlemi başladı.

ADLİ KONTROL KARARI

Şüpheler hakkında dün akşam sulh ceza hakimliğince "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
