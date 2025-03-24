İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN EL YAZISIYLA MESAJ: UMUDUMUZ YÜKSEK, CESARETİMİZ SONSUZ

Torun, ziyaretin ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde: "Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"