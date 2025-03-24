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İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj

İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun aracılığıyla cezaevinden el yazısıyla gönderdiği mesajda, "Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız" ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN EL YAZISIYLA MESAJ: UMUDUMUZ YÜKSEK, CESARETİMİZ SONSUZ

Torun, ziyaretin ardından İmamoğlu'nun el yazısıyla gönderdiği mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde: "Çok büyük bir mücadelenin ışığını yaktığımız bugünlerde milletimiz bu ışığı on milyonların gücüyle bir güneş gibi cennet vatana doğmasını, 86 milyon insanımızı ısıtıp birbirine sımsıcak bağladı. Umudumuz yüksek, cesaretimiz sonsuz. Başaracağız!"

İmamoğlu'ndan cezaevinden el yazısıyla mesaj

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHakan Atabey:

Malum kişiyi kahramanlastirmak adına bu tür reklam kokan hareketler yemin olsun bir işe yaramayacak. 80 milyonun çok umrunda falan değil. 2 hafta sonra esamesi okunmayacak bu fantazilerin. Bu vatan bu zihniyete esiri olmayacak, olamayacak. Devlette biziz millette...

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

İyi tamamda 562 milyar TL nerede onu da bilsek

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

Ekrem burda bir eski MHP li olarak memleketim Yozgat olarak kendi adıma mesele parti degil kim ki bu milletin 1 kuruşuna cöküyor ise ALLAH her iki cihanda perisan eylesin diyorum .Ha burda önce halkım vatan. kimde de heriflik var ise sandık karşımıza getirsin halk cevap verecek burda kimse maç takım tutar gibi parti tutmasın önemli olan yanlıs dan dönmek sizlerin projesi bu Ariel senaryoyu yazdı sizlerde oyuncu rolleriniz hedefiniz kaus orta doğu projede etkin rol oynamak bu da kesin

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

hep halki galeyana getirecek sozler... cikin sokaklara on milyonlarla diyor... sadece kendini ordan kurtarabilmek icin millete gaz yapiyor ki olaylar alevlensin. iddalar yanlis ise, zaten cikarsin ne dir bu milleti sokaga dokup ortaligi yiktirma sevdasi...

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