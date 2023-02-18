Ekrem İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun canlı yayında ağlamasına sert yorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptığı paylaşımda "Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV'lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların 'kader' savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam bir televizyon programına katıldı. Canlı yayında asrın felaketinde son durumu paylaşan Bakan Soylu'nun depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olayı anlatırken boğazı düğümlendi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Gece saatlerinde bir enkazın başına gittiğini söyleyen Soylu, burada bir teyze ile arasında geçen diyaloğu aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı. Soylu, "Bir teyzemiz beni gördü. Yüzüme baktı, ayağa kalktı. 'Ne olur otur' dedim. 'Benim devletim gelmiş' dedi. '7 cenazem var ama devletim gelince ayağa kalkmak zorundayım' dedi. Bunu şunun için söylüyorum, büyük ve asil bir milletiz." dedi.

"YÖNETİCİLERİN TV'LERDE AĞLAMASI SORUMLULUKTAN KAÇMAKTIR"

Bu açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında gözyaşı döken Bakan Soylu'ya yanıt geldi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Deprem bilimsel bir olgudur ve bu tehdit İstanbul için de geçerlidir. Felaketten sonra, sorumlu yöneticilerin TV'lerde ağlaması, çeyrek asırlık iktidarların 'kader' savunması sadece sorumluluktan kaçmaktır. Önce tedbir sonra tevekkül. Birlikte tedbir alalım, beraber çalışalım." ifadelerini kullandı.