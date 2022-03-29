Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ( İbb ) Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İhbar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirirken konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

SUİKAST İDDİASI

Halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermişti. Osman Yıldırım, mektubunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Osman Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU: YETKİLİLERİN GÖREVLERİNİ YAPMALARINI DİLİYORUZ

İmamoğlu suikast ihbarı ile ilgili "Ben de basından okudum. Bu tür hamleler olur, olmaz, yazılır, çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili veilgili olan kurum ve kuruluşların gerektiği zaman dilimlerinde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle, itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur, olacaktır da. Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizde, gücümüzle, kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Ama aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlerini iyi yapmalarını diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.