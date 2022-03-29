Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarı sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
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Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, 31 Ocak 2022 tarihinde cezaevi müdürlüğüne gönderdiği ihbar mektubunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun avukatları ihbar mektubunun kendilerine ulaşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığının konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ( İbb ) Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İhbar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirirken konu ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermişti. Osman Yıldırım, mektubunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.
İhbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Osman Polat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
İmamoğlu suikast ihbarı ile ilgili "Ben de basından okudum. Bu tür hamleler olur, olmaz, yazılır, çizilir. Birileri bu işi ihbar eder ya da itiraf eder. Şahsen benim beklentim bu işle yetkili veilgili olan kurum ve kuruluşların gerektiği zaman dilimlerinde siyasilere gereken açıklamaları ilgiyle, itinayla yapmaları ve iş birliği içinde olmalarıdır. Bunu temenni ediyoruz. Yoksa biz görevimizin başındayız. Bunlar olur, olacaktır da. Türkiye'mizde bu tür konular geçmişte de olmuştur. Ama biz tam irademizde, gücümüzle, kaygısız bir biçimde işimize devam ediyoruz. Ama aynı zamanda da tabii yetkililerin, ilgililerin görevlerini iyi yapmalarını diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.