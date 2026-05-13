İmamoğlu ve sanıkların tutukluluğu devam

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının açıkladığı ara mütalaasına karşı sanıklar sırayla söz aldı.

Tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, diğer tutuklu sanıklar Yanardağ ve Özkan'ın fikir adamı, aydın ve entelektüel insanlar olduğunu ifade ederek, "Eğer bana tutuklamanın devamı talebine ilişkin mütalaaya karşı diyeceğimi soruyorsanız cevabım çok yalındır. Sayın Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı tahliye ediniz. Benim bu tutuklamaya karşı görüşüm ve talebim budur." dedi.

Yanardağ, mütalaaya karşı beyanında, davanın siyasi olduğunu öne sürdü.

Özkan da davanın casuslukla ilgisi olmadığını, masum olduğunu savundu.

Gün ise örgüt yöneticisi olmadığını, varlığı ileri sürülen bir örgüte bilerek yardım etmediğini, kimseye casusluk iftirası atmadığını, kendisinin de casus olmadığını iddia etti.

Sanıkların avukatlarının da mütalaaya karşı beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suça ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, dinlenilmeyen tanıkların olması, sanıkların tanıklar üzerindeki etki edebilecekleri hususu ile atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırları, tutuklu kalınan süreyle atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarına göre tutukluluk süresinin ölçülü olması, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmaması ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağı gerekçeleriyle sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına yazı yazılıp dava konusu olan bazı elektronik postaların göndericileri, "ibb.gov.tr" uzantılı sistemlere erişim sağlayan kullanıcı IP kayıtları ve güvenlik log kayıtlarının tespiti için rapor istenmesine karar veren mahkeme, ayrıca 4 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Duruşma, 6 Temmuz'a ertelendi.