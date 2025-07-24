Ekonomist Nazlı Sarp Şişli'de Ölü Bulundu

Ekonomist Nazlı Sarp Şişli'de Ölü Bulundu
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Şişli'de ikamet eden ekonomist Nazlı Sarp, evinde ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞİŞLİ'de yaşayan ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu. Sarp'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak'ta bulunan 4 katlı Dilek Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekonomist Nazlı Sarp'tan yaklaşık 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak daireye girdi. Eve giren polis, ekonomist Sarp'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Nazlı Sarp'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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