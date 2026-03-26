Marmara Üniversitesi'nden "Şaka Gibi" Karma Sergisi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerinden oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun hazırladığı karma sergi "Şaka Gibi", 1 Nisan'da Beyoğlu'ndaki Camhane Art Center'da sanatseverlerle buluşacak.

Berrin Aksu'nun küratörlüğünü üstlendiği, "Bauhaus" temasındaki sergi, "Günlük Sergi, Yıllık Etki" mottosunu taşıyor. Sergide farklı disiplinlerden eserler beğeniye sunulacak.

Yalnızca 24 saat içinde kurulup açılacak şekilde kurgulanan sergi, hem serginin adındaki ironiyi hem de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ekolünün pratik, üretken ve hızlı refleksler geliştiren yapısını izleyiciye yansıtmayı amaçlıyor.

Sanatseverlerle 1 Nisan'da buluşacak sergiye eserleriyle katılan sanatçılar arasında Atıf Atalayer, Atila Ergür, Çiler İnan, Büşra Şenbahar, Cafer Araslan, Atilla Arısoy, Ayşe Akhan, Defne İşçen, Ebru Dikmen Varol, Figen Batı, Nesrin Bingöl, Güler Ertan, Saliha Meryem Dilsiz, Yasemin Özbey ve Zuhal Çağdaş yer alıyor.