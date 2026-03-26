Marmara Üniversitesi'nden "Şaka Gibi" Karma Sergisi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, Berrin Aksu'nun küratörlüğünde, 'Bauhaus' temasını işleyen karma sergi 'Şaka Gibi'yi 1 Nisan'da Beyoğlu Camhane Art Center'da sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, yalnızca 24 saatte kurulup açılacak şekilde tasarlandı ve farklı disiplinlerden eserler sunulacak.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerinden oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun hazırladığı karma sergi "Şaka Gibi", 1 Nisan'da Beyoğlu'ndaki Camhane Art Center'da sanatseverlerle buluşacak.

Berrin Aksu'nun küratörlüğünü üstlendiği, "Bauhaus" temasındaki sergi, "Günlük Sergi, Yıllık Etki" mottosunu taşıyor. Sergide farklı disiplinlerden eserler beğeniye sunulacak.

Yalnızca 24 saat içinde kurulup açılacak şekilde kurgulanan sergi, hem serginin adındaki ironiyi hem de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ekolünün pratik, üretken ve hızlı refleksler geliştiren yapısını izleyiciye yansıtmayı amaçlıyor.

Sanatseverlerle 1 Nisan'da buluşacak sergiye eserleriyle katılan sanatçılar arasında Atıf Atalayer, Atila Ergür, Çiler İnan, Büşra Şenbahar, Cafer Araslan, Atilla Arısoy, Ayşe Akhan, Defne İşçen, Ebru Dikmen Varol, Figen Batı, Nesrin Bingöl, Güler Ertan, Saliha Meryem Dilsiz, Yasemin Özbey ve Zuhal Çağdaş yer alıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Haberler.com
500

İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba

Aylar sonra bakın nerede ortaya çıktılar!
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi
Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk

Gecenin kahramanından A Milli Takım'da bir ilk
Maç sonunda tüyleri diken diken eden anlar

Duygulanmamak elde değil