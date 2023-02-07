Ekmek Bulamayan Malatyalıya Dua Ettiren Kişi: Biliyoruz Ki Bu Depremler Bizim Günahlarımızdan

Malatya’da çalışmayan fırınlar nedeniyle ekmek bulamayan yurttaşların sığındığı dükkana giren bir kişi, onlara “Biliyoruz ki bu depremler bizim günahlarımızdan” diye dua ettirdi.

Malatya'da çalışmayan fırınlar nedeniyle ekmek bulamayan yurttaşların sığındığı dükkana giren bir kişi, onlara "Biliyoruz ki bu depremler bizim günahlarımızdan" diye dua ettirdi.

Depremin vurduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'ndeki yurttaşlar, artçı deprem nedeniyle evlerine giremedi. Yurttaşlara bir kebapçı esnafı dükkanını açtı. Fırınlar çalışmadığı için ekmek bulmakta zorlanan yurttaşlar, meyve ile karınlarını doyurmak zorunda kaldı. Yurttaşlar buldukları battaniyeler ve esnafın sobasıyla ısınmaya çalıştı. Yurttaşların sığındığı dükkana giren bir kişi onlara dua ettirerek, duasında "Biliyoruz ki bu depremler bizim günahlarımızdan" dedi.