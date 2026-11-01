Ekiplerin araması sonucu 82 yaşındaki kişi Kepsut'ta ormanda sağ bulundu

Ekiplerin araması sonucu 82 yaşındaki kişi Kepsut'ta ormanda sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda bitkin halde sağ bulundu. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ bulundu.
Alagüney Mahallesi'nde yaşayan İ.K'den iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması amacıyla Jandarma Komando, Asayiş, AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Toplam 55 personel, 6 araç ve 9 dronun katıldığı çalışmalar sonucu İ.K, ormanlık alanda bitkin halde bulundu.
Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.