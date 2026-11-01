Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ekiplerin araması sonucu 82 yaşındaki kişi Kepsut'ta ormanda sağ bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekiplerin araması sonucu 82 yaşındaki kişi Kepsut'ta ormanda sağ bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda bitkin halde sağ bulundu. Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ bulundu.

Alagüney Mahallesi'nde yaşayan İ.K'den iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması amacıyla Jandarma Komando, Asayiş, AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Toplam 55 personel, 6 araç ve 9 dronun katıldığı çalışmalar sonucu İ.K, ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu

Altın Portakal'da ödülü kaptı, yaptığı konuşma geceye damga vurdu
Eskişehir'de kira sözleşmesi biten tarlada 15 milyon TL'lik domatesin traktörlerle ezildiği iddiası! Sulama boruları da kesildi

Kira bittiği gece tarlaya girdiler! 15 milyonluk domates ezildi
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı

FBI doğruladı! Milyarlık tarihi vurgunun arkasından bakın kim çıktı
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı

Görüntüler Avrupa'nın kalbinden! Gece yarısı mağazalar talan edildi