EİT Genel Sekreteri Khan, "bölgeselcilik fikrinin yeniden ele alınması gerektiğini" söyledi Açıklaması

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER/DİLARA KARATAŞ - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Büyükelçi Asad Majeed Khan, teşkilatın mevcut küresel ve bölgesel krizler nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek "bölgeselcilik fikrinin yeniden ele alınması gerektiğini" söyledi.

Khan, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yıl il kez ADF'ye katıldığını ve tekrar gelmek istediğini ifade eden Khan, Türkiye'nin EİT içindeki rolüne dikkati çekerek teşkilatın en önemli üyelerinden biri olduğunu vurguladı.

Khan, ADF'nin hem bölge ülkeleri hem de farklı coğrafyalardan gelen karar alıcılar için önemli bir tartışma zemini sunduğunu söyledi.

Güney Asya ile Orta Asya'da tanık olunan siyasi gelişmeler dolayısıyla EİT'in zor bir dönemden geçtiğini belirten Khan, "Merkezimiz Tahran'da ve İran yani ev sahibi ülke savaş halinde ancak İranlı meslektaşlarımızın cesaretini ve dayanıklılığını da takdir etmek isterim. Uluslararası personel ise faaliyetlere kısmen çevrim içi ve uzaktan katılarak katkı sağlamaya devam etti." diye konuştu.

Khan, ticaret alanındaki son gelişmelere dikkati çekerek İstanbul'da düzenlenen Ticaret Bakanları Toplantısı'nın ardından ticaret müzakere komitesinin görev tanımının onaylandığını ve bunun önemli bir ilerleme olduğunu söyledi.

Büyükelçi Khan, bu gelişmenin Türkiye ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sürece katkı sağlamasıyla gerçekleştiğini vurguladı.

"Küresel krizler, bölgesel işbirliğini zorunlu kılıyor"

Khan, teşkilatın mevcut küresel ve bölgesel krizler nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek "Mevcut koşullarda dürüst olmak gerekirse bölgeselcilik fikrinin tamamen yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç var hatta bugün, geçmişte hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Finansal sistemlerin araçsallaştırılması ve ticaretin parçalanması nedeniyle bölgesel işbirliğinin daha da kritik hale geldiğini belirten Khan, İran, Türkiye ve Pakistan'ın 1964'te kalkınma için bölgesel işbirliği oluşturmak üzere bir araya geldiği temel noktalara geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Khan, coğrafi, kültürel ve tarihsel yakınlıkların daha güçlü bir ekonomik entegrasyon için fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.