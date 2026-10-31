Eisenkot, Arap partileriyle meclis çoğunluğunu hükümete karşı kullanacak

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde muhalefetin en güçlü ismi olarak çıkan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İsrail Meclisi'nde Arap partileri de dahil elde ettikleri milletvekili çoğunluğunu Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümete karşı derhal kullanacaklarını belirtti.

Eisenkot, genel seçimlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Rakamlara nereden bakarsanız bakın, 500 binden fazla oy farkıyla İsrail vatandaşlarının çoğunluğu 7 Ekim ve asker kaçağı hükümetine karşı, değişimden yana oy kullandı." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının Netanyahu liderliğindeki mevcut aşırı sağcı hükümet karşısında değişim iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Eisenkot, muhalefetin yeni dönemde Arap partileriyle birlikte elde ettiği meclis çoğunluğunu derhal etkin bir şekilde kullanmaya başlayacağını belirtti.

Yashar Partisi lideri, partisinin meclisteki öncelikli gündemlerinin 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulması, Ultra-Ortodoksları (Harediler) da kapsayan zorunlu askerlik düzenlemesi ve muhalefetin "bağımsız yargıya darbe" olarak nitelediği yargı reformunun iptal edilmesi olacağını söyledi.

Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi ve Ortak Liste'nin desteğiyle hükümet kurma ihtimaline açık kapı bıraktı, ancak İsrail'i Yahudi devleti olarak tanımayı, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi'nin değerlerine bağlı kalmayı ve Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımayı şart koştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hükümet kurma çabalarına olası müdahalesine atıfta bulunan Eisenkot, "İsrail'in bir sonraki hükümetinin bileşimine ilişkin karar, herhangi bir dış müdahale veya manipülasyon olmaksızın, yalnızca İsrail vatandaşlarına aittir." ifadelerini kullandı.

İsrail basını hafta içinde ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın İsrail seçimlerinin ardından Netanyahu'ya muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurması için baskı yapacağı iddiasını gündeme taşımıştı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'deki seçimlere ilişkin Netanyahu'nun "iyi durumda" olduğunu savunarak, Netanyahu liderliğinde bir birlik hükümeti kurma çabalarına dahil olup olmayacağını henüz düşünmediğini belirtmişti.

???????Eisenkot ile Lapid koalisyon kurmak için atılacak adımları görüştü

Muhalefetteki Beyahad Partisi'nin iki numaralı ismi eski Başbakan Yair Lapid ile Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, genel seçimlerin ardından bir araya geldi.

İkili arasında kamuoyuna duyurulan ilk resmi temasa ilişkin Lapid, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Eisenkot'la seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ve "seçmenin iradesini hayata geçirme yönündeki ortak sorumluluk bilinciyle atılacak adımları koordine ettiklerini" vurguladı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan ve 5,6 milyon seçmenin oy kullandığı parlamento seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken, Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.

Böylece iki blok da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli sayı olan 61 milletvekiline ulaşamadı.

İsrail'deki Filistinlileri temsil eden partiler, 19 milletvekili elde ederek tarihi bir temsil düzeyine ulaştı. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 milletvekili çıkardı.

Kaynak: AA