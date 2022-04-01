EİB'den TÜSİAD yönetimindeki İzmirli temsilcileri tebrik mesajı

İZMİR (Bültenler) - TÜİSAD'ın 52. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim seçildi. İzmir'den iki kadın iş insanı TÜSİAD Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ve Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk'ü tebrik etti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Başkanı İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk'ü tebrik etti.

TÜSİAD'ın Türkiye'nin sanayi ve ihracatında lider iş insanlarının bir araya geldiği en önemli STK'lardan biri olduğunu vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi sözlerine şöyle devam etti:

"TÜSİAD'ın kuruluşunda Selçuk Yaşar başta olmak üzere İzmirli iş insanları aktif roller üstlendi. Muharrem Kayhan Başkanlık yaptı, Şükrü Ünlütürk Başkan Yardımcılığı yaptı. TÜSİAD Yönetiminde yer alan iki başarılı kadın iş insanımız da sosyal sorumluluk konusunda aktif rol üstleniyor. Hem İnci Holding hem Sun Group Türkiye'nin otomotiv ve tekstil hazır giyim de tasarım ve Ar-Ge'ye verdiği önemle yüksek katma değerle öne çıkan kuruluşlarımız."

Jak Eskinazi, "Elvan Ünlütürk Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Geçmiş Dönem Başkanlığı gibi görevlerde bulunarak geçmiş yıllarda EHKİB Yönetim Kurulu'nda başarılı çalışmalar yaptı. Aynı zamanda 2019 yılında başlattığımız Tercihim Tekstil Mühendisliği projesinin de mimarı. Sun Group'un bugün sektöründe Ege Bölgesi İhracat şampiyonu olmasında emeği büyük." dedi.

İnci Holding'in Türkiye'de aile işletmelerinin kurumsallaşması adına büyük çaba göstermesinin yanı sıra yabancı ortaklıklarla Türkiye'ye teknoloji ve yatırım getiren bir grup olduğunu açıklayan Jak Eskinazi, "Perihan İnci Endüstri 4.0, dijitalleşme ve girişim projelerine destek veren aynı zamanda etik, aile anayasası, aile işletmeleri konusunda uzun yıllardır projeler ve çalışmalar yapmış değerli bir isim. Her ikisi de UN Global Compact, Women Corporate Directors gibi uluslararası kurumlarda üst düzey görevler alıyor. İzmirli vizyoner temsilcilerimiz TÜSİAD yönetimine güç verecektir. İki değerli iş insanımızın vizyonları ve fikirleriyle yapacakları tüm projelerinde başarılarının devamını dilerim, tebrik ediyorum." diye konuştu.

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