Eski İsrail Başbakanı Olmert, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da etnik temizliği desteklediğini yazdı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, polis, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) destekli bir etnik temizlik yaptığını yazdı.

Eski İsrail Başbakanı Olmert, İsrail'in Haaretz gazetesi için bir makale kaleme aldı.

Makalede İsrail devletinin Batı Şeria'daki etnik temizliğe ortak olduğuna dikkati çeken Olmert, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillileri "Yahudi teröristler" olarak tanımladı.

Olmert, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hem canlarına hem de mallarına zarar verdiğinin altını çizerek, bu saldırıların amacını "Yahudi teröristler, tek bir amaç için nefret ve şiddetle Filistinlilere saldırıyor: Onları yaşadıkları yerlerden kaçırmak. Tüm bunlar, Yahudi yerleşimleri için alanın hazırlanması ve toprakların ilhak edilmesi hayalinin gerçekleştirilmesi umuduyla yapılıyor." ifadeleriyle açıkladı.

Tüm bu saldırıların İsrail polisi ve askerinin gözleri önünde gerçekleştiğine ve saldırganların İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in inisiyatifiyle silahlandırıldığına işaret eden Olmert, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail devletinin dolaylı ve doğrudan yollarla milis faaliyetleri desteklediğini vurguladı.

"İsrail polisi de Yahudi teröristlere ilham kaynağı oluyor." diyerek Filistinlilere saldırı düzenleyen radikal Yahudilerin "şaşırtıcı bir şekilde" tespit edilemediğini, eylemler gerçekleşmeden önce önlenemediğini ve saldırılardan sonra tutuklanmadığını kaydeden Olmert, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinliler tutuklanıyor, Yahudi teröristler değil. Eğer bu tek seferlik bir olay ya da polisin tesadüfi bir başarısızlığı olsaydı, polisin ihmalkarlığını haklı çıkarmak mümkün olabilirdi. Ancak mevcut duruma bakıldığında, bunun kasıtlı bir politika olduğunu kabul etmekten başka çare yok. İsrail polisi, bir politika olarak, suçların işlenmesine aktif şekilde yardımcı oluyor."

Şabak'ın "Yahudi teröristler" tarafından gerçekleştirilen saldırıları önceden engellemek için aktif hareket etmediğini aktaran Olmert, İsrail Savunma Bakanlığının bu politikaya ortak olduğunu "Yahudilere karşı idari tutuklama emirleri artık yok." açıklamasını hatırlatarak saldırılara göz yumulduğunu kaydetti.

Olmert, uluslararası kamuoyuna seslenerek "Yahudi teröristlere ve onların destekçilerine karşı önlemler alanlar takdir ve şükranı hak edeceklerdir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olacaktır." ifadesini kullandı.