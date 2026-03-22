Kaza yapan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 225 bin TL ceza

Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü bir sürücü, emanet aldığı otomobille 3 araca çarpıp su kanalına devrildi. Sürücüye 225 bin TL ceza kesilirken, otomobil sahibine de 40 bin TL ceza verildi.

KARABÜK'te, emanet aldığı otomobille 3 araca çarparak su kanalına devrilen ehliyetsiz ve alkollü sürücü M.Ö.'ye 225 bin TL ceza kesildi.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 37 ACK 487 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobili bir yakınından emanet aldığı öğrenilen sürücü M.Ö.'nün ehliyetinin daha önceden daimi iptal edildiği ve 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 225 bin TL, emanet aldığı otomobilin sahibine ise 40 bin TL ceza kesildi. Ayrıca gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar

Gol hedefini açıkladı: Atarsam bana saat alacaklar
Osimhen Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Yüzde 90 ihtimal verildi

Fener derbisinde olacak mı? Milyonların beklediği cevap
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları tamam: Hızlı ve sert olacak...
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var