Ehliyetsiz ve abartı egzozlu motosikletliye 58 bin 500 TL ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 17 yaşındaki Yasin A., abartı egzozlu motosiklet kullanırken trafik denetimi sırasında yakalandı ve toplamda 58 bin 500 TL ceza kesildi. Ehliyetsiz ve kasksız sürüş nedeniyle ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz, abartı egzozlu motosiklet kullanan Yasin A.'ya (17), 58 bin 500 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki denetimleri sırasında, abartı egzozlu 16 BUV 994 plakalı motosikleti takibe aldı. Akhisar Mahallesi'nde durdurulan motosikleti kullanan Yasin A.'nın ehliyetinin de olmadığı belirlendi.

'GEZMEYİN, YAKALARLAR'

Yasin A.'ya, 'Abartı egzoz kullanmak'tan 16 bin TL, 'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL, 'Kask takmamak'tan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 58 bin 500 TL ceza kesilirken, 30 gün trafikten menedilen motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

Motosikletlinin fotoğrafını çeken Yasin A., "İşe gidiyordum yakalandım. Abartı egzozlu gezmeyin yakalarlar. Devlet yakaladı bizi" dedi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
