Ehliyetsiz Sürücüye Trafikte Makas Atmaktan Yüksek Ceza

DİYARBAKIR'da trafikte makas atan ehliyetsiz sürücüye 53 bin 753 TL para cezası kesildi. O anlar kameraya yansırken, sürücünün ehliyetinin 2016'da iptal edildiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılan denetimlerde, bir sürücünün makas atarak ilerlediği tespit edildi. Adresinde gözaltına alınan sürücünün, 9 Aralık 2016'da sürücü belgesinin iptal edildiği belirlendi. Sürücü, 53 bin 753 TL idari para cezası kesilip, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi. Sürücünün makas attığı anlar ise KGYS kameralarına yansıdı.