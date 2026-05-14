Ehliyetsiz sürücüye 300 bin TL ceza!

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ve takiple yakalanan ehliyetsiz otomobil sürücüsü S.K.'ye toplam 300 bin 654 TL ceza uygulandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan uygulamada, S.K. yönetimindeki otomobil durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını Çiçek 1'inci Sokak'ta terk edip yaya olarak kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmalarında kimliği tespit edilen S.K. hakkında, 'Dur ihtarına uymama', 'Hatalı sollama', 'Sağa dönüş kuralları', 'Emniyet kemeri takmama', 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Muayenesiz araçla tekrar yakalanma', 'Zorunlu trafik sigortası yaptırmama' maddeleri gereği toplamda 300 bin 654 TL ceza uygulandı. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten menedildi.

