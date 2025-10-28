Haberler

Ehliyetsiz Sürücünün U Dönüşü Kazaya Sebep Oldu

Ehliyetsiz Sürücünün U Dönüşü Kazaya Sebep Oldu
Güncelleme:
Eyüpsultan'da ehliyetsiz sürücünün yasak olan bir noktada U dönüşü yapmaya çalışması sonucu bir kamyonetle çarpıştı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı, ancak şans eseri yaralanan olmadı.

EYÜPSULTAN'da, iddiaya göre ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, 'U' dönüşüne yasak olan noktada dönmeye çalıştığı sırada kamyonetle çarpıştı. Otomobil, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında Karadolap Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, 'U' dönüşü yasak olan noktadan dönmek istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 BIY 630 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
