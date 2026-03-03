Ehliyetsiz sürücü otomobille park halindeki 2 araca çarptı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında, Ergani ilçesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu ifade edilen 42 AHF 29 plakalı otomobilin ismi belirtilmeyen sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile 21 SA 33 plakalı kamyonete çarptı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, süratle gelen otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı ve otomobilden 5 kişinin indiği görülüyor.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı