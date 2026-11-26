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SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde sürücüsünün şerit değiştirmek isterken otomobil, kamyonet ve bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Aracın sürücüsü K.D.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirtildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. K.D. yönetimindeki 55 RV 233 plakalı hafif ticari araç, şerit değiştirdiği sırada önce A.A.'nın kullandığı yabancı plakalı otomobile, bariyerlere ve aynı yönde ilerleyen E.S.'nin hakimiyetindeki 55 ABT 953 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü K.D. ile yanındaki A.A. (47), Ö.B. (31), O.C.S. (9) ve R.A. (24), yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. K.D.'nin sürücü belgesi bulunmadığı öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı