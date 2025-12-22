Haberler

Bursa-Uludağ'da drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin TL ceza

Güncelleme:
Bursa'da ehliyetsiz F.S. isimli sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü, toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası ile cezalandırıldı.

BURSA'da Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde ehliyetsiz sürücü F.S.'nin (19) otomobiliyle drift attığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sürücüye, 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında bulunan Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde otomobiliyle drift attığı belirlenen sürücünün F.S. olduğunu tespit etti. Ehliyetsiz olduğu belirlenen F.S.'ye, 'drift atmak' suçundan 46 bin 392 TL, 'sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 677 TL olmak üzere, toplamda 65 bin 69 TL idari para cezası uygulandı.Öte yandan, sürücünün drift attığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

