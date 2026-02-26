Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan bisikletli öldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı otomobille çarpışan 63 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü Mahmut Ercan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Mahmut Ercan (63), yaşamını yetirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atık karton toplayan Mahmut Ercan, kullandığı elektrikli bisiklet ile 117'nci Sokak'tan bulvara çıktığı sırada B.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten savrulup düşen Ercan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, 18 yaşından küçük olan ehliyetsiz otomobil sürücüsü B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmı sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
