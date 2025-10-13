Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Trafikte Vuruldu

Ehliyetsiz Sürücü Trafikte Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü Y.K. trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün yakını tarafından bacağından vuruldu. Olayda kavga eden diğer taraflar da gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde ehliyetsiz otomobil sürücüsü Y.K. (16), trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün yakını tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Kavgayı ayırmak isteyen bir esnafın da darbedildiği olaya karışan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan E.K. (60) ile Y.K., arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan E.K.'nın yakınları da kavgaya karıştı. Yaşanan arbede sırasında E.K.'nın yakını A.G. tabanca ile 3 kez ateş etti. Mermilerden biri Y.K.'nın ayağına isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışan S.Ç. isimli esnaf da darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Y.K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kavga sırasında bir işyerinin de camı kırılırken, polis kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf iSMail:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 281.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

Yamal'a dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında bomba gibi iddia: Mourinho'ya küfretti

Bu kavganın ortasında kalan İrfan Can Mourinho'ya bakın ne demiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.