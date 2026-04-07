Drift atarken yayaya çarpan ehliyetsiz sürücüye 226 bin TL ceza; kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü drift yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, sürücüye toplam 226 bin TL ceza kesildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen Mehmet Y. (18), drift atan ehliyetsiz sürücü Berat T.'nin (17) kullandığı kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Ehliyetsiz sürücüye 226 bin TL ceza kesilirken, kamyonetin drift atarak ilerlediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Drift atan ehliyetsiz sürücü Berat T. yönetimindeki 16 AIN 207 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Y.'ye çarptı. Sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ehliyetsiz sürücüsünün kamyonetiyle drift atarak caddeden dönüş yaptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden plakasını tespit ettikleri kamyonet sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Berat T.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL, 'kaza yerinden kaçma' suçundan 46 bin TL ve 'drift atmak' suçundan 140 bin TL olmak üzere toplam 226 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
