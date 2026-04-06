Haberler

Avcılar'da otomobille çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücüye 221 bin lira ceza

Avcılar'da otomobille çocuğa çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücüye 221 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da sokakta ehliyetsiz sürücü E.Y. (17) önce bir çocuğa ardından park halindeki araca çarparak olay yerinden kaçtı. Kısa sürede yakalanan sürücüye 221 bin lira para cezası uygulandı.

AVCILAR'da sokakta otomobiliyle seyreden ehliyetsiz sürücü E.Y. (17) önce bir çocuğa, ardından park halindeki hafif ticari araca çarptı. Olayın ardından kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliye 221 bin 219 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta 34 PMP 242 plakalı otomobiliyle seyreden ehliyetsiz sürücü E.Y. önce bir çocuğa, ardından park halindeki hafif ticari araca çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden E.Y.'nin kullandığı otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

8 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücü E.Y.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliye 'Ehliyetsiz araç kullanmak, 'Trafik güvenliğini tehlikeye atmak', 'Emniyet kemeri takmamak', 'Cam filmi bulundurmak' ve 'Kaza yerini terk etme' suçlarından toplam 221 bin 219 lira para cezası uygulanırken, otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

