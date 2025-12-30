Ümran'ın öldüğü kazada 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye 6 yıl hapis cezası

VAN'ın Erciş ilçesinde hafif ticari araçla çarparak Ümran Öksüzoğlu'nun (30) ölümüne, eşi Erhan Öksüzoğlu (30) ile 5 aylık bebekleri Yağız'ın yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü U.A. (16), 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2 Haziran'da Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen ve ehliyetsiz olduğu belirlenen U.A.'nın kullandığı hafif ticari araç, göl kıyısında yürüyen uzman çavuş Erhan Öksüzoğlu, eşi Ümran Öksüzoğlu ve bebek arabasındaki 5 aylık oğulları Yağız Öksüzoğlu'na çarptı. Kazada Ümran Öksüzoğlu hayatını kaybetti, eşi ve oğlu hafif yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Öksüzoğlu'nun cenazesi memleketi Trabzon'da toprağa verilirken, gözaltına alınan U.A., tutuklandı. Hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan U.A., 29 Eylül'de ev hapsi verilip, tahliye edildi. Fakat sanık U.A. ev hapsini ihlal ettiği için 28 Kasım'da tekrar tutuklandı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Van Erciş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında hayatını kaybeden Öksüzoğlu'nun eşi Erhan Öksüzoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Sanık U.A. ile ailenin avukatı Mehmet Gezmen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Aileye destek vermek için gelenler de adliye önünde bekledi. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanığı 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra heyet, U.A.'nın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle cezayı 6 yıla indirdi.

'CEZA 60 YIL OLSA DA ACIMIZ SOĞUMAYACAK'

Duruşma sonrası konuşan Erhan Öksüzoğlu, hız sınırının 50 kilometre olduğu yerde aracın 113 kilometre hızla kendilerine çarpması sonucu eşini kaybettiğini belirterek, "Yaşamış olduğumuz bu süreçte herhangi bir mahkememiz olmadan, galiba çocuk olduğu için tahliye kararı verilmişti. Daha sonra eşimin bu kazada vefat ettiğinden dolayı değil, ev hapsini ihlal ettiğinden dolayı tekrardan tutuklama kararı verildi. Bugün de mahkeme karara bağladı ve sanığa 6 yıl ceza verdi. Acımız büyük. Verilen ceza 60 yıl olsa da acımızı soğutmayacak. İnşallah bu tarz olaylar bir daha yaşanmaz" dedi.