'Dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 28 bin lira ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsüne toplamda 28 bin 875 lira ceza kesildi. Sürücü, polisin takibiyle yakalandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü K.B.'ye (14), 28 bin 875 lira ceza kesildi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde, K.B. yönetimindeki motosikleti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçmaya çalışan sürücü, polisin takibi sonucu 19 Mayıs Caddesi'nde yakalandı. K.B.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Yaya yollarında araç kullanmak' ve 'Dur ikazına uymamak'tan toplam 28 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. K.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
