Amasya'da 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün çarptığı polis, yaralandı
Amasya'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kaçarken bir polis memuruna çarptı. Yaralı polis memurunun sağ ayağı kırıldı, sağlık durumu iyi. Sürücü yakalandı.

AMASYA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü M.D. (16), kaçmaya çalıştığı sırada bir polis memuruna çarptı. Ehliyetsiz sürücü yakalanırken, yaralı polis memurunun sağ ayağının kırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Göllü Bağları Mahallesi Eski Ziyaret Köprüsü'nde meydana geldi. Kent girişinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 05 DC 242 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, motosikletiyle kaçmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaçan sürücü, önünü kesmek isteyen polis ekiplerini fark edince geri manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada motosiklet, trafik polisi memuru M.Y.K.'ye çarptı. Meslektaşlarının durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru M.Y.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sağ ayağının kırıldığı belirlenen polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü ise yakalandı. İsminin M.D. olduğu belirlenen sürücünün ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücüyü polis merkezine götüren ekipler, motosikleti ise otoparka çektirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ SARAÇ'TAN ZİYARET

Olayın ardından Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, hastaneye giderek yaralı polis memurunu ziyaret etti. Saraç, polis memurunun 6 aylık bebeğini severek aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
