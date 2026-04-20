Dedesinin otomobiliyle gezen ehliyetsiz genci polis yakaladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki A.K., dedesine ait aracı kullanarak polisten kaçmaya çalıştı, ancak kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen genç, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde dedesinin aracıyla gezen 17 yaşındaki ehliyetsiz genç, polis ekiplerince yakalandı.

Dedesi Abdullah K'nin (76) 38 DA 941 plakalı otomobiliyle gezmeye çıkan A.K, uygulamada polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekipler, kovalamaca sonucu A.K'yi Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta yakaladı.

Kontrolde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücü, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye götürüldü.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
