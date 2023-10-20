Ehliyetsiz ATV Sürücüsüne Cezai İşlem

NEVŞEHİR'de, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ehliyetsiz ATV sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye 30 bin 340 TL ceza uygulanıp, ATV'si de trafikten menedildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında 2000 Evler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ATV sürücüsü Y.M.E. (18), kaçmaya başladı. Plakası kapalı olan ATV sürücüsü, polisin takibi sonucu Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde yakalandı. Yapılan incelemede, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücü Y.M.E.'ye 30 bin 340 TL para cezası uygulanırken, kullandığı ATV aracı da trafikten menedildi.