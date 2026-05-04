Ehliyeti daha önce iptal edilen sürücünün kullandığı aracın çarptığı yaya yaralandı

BOLU'da ehliyeti daha önce sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen F.A., kullandığı hafif ticari araçla, yolun karşısına geçmeye çalışan S.E (73) isimli kadına çarptı. Kazada başından yaralanan S.E. hastaneye kaldırılırken, sürücüye çeşitli maddelerden 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Şehit Osman Çatana Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen S.E. isimli kadına, sağa dönüş yapan F.A. yönetimindeki 14 DD 460 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SÜRÜCÜYE 200 BİN TL CEZA

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücü F.A.'nın sağlık sorunları gerekçesiyle ehliyetinin daha önce iptal edildiği belirlendi. İfadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen F.A'ya çeşitli maddelerden 200 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
