Ehliyet alacaklar dikkat! Artık emniyet kemeri simülasyon eğitimi zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre sertifika ayrımı yapılmaksızın sürücü adaylarına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

AMAÇ, ALIŞKANLIK KAZANDIRMAK

Bu kararla sürücü adaylarına, sertifika sınıfı ayrımı yapılmaksızın ve direksiyon eğitimine başlamadan önce emniyet kemeri takma alışkanlığı kazandırmak adına emniyet kemeri simülasyon eğitimi verilecek. Sürücü adayları emniyet kemeri takmamanın doğuracağı sonuçlar hakkında uygulamalı eğitim görecek.

Aynı Yönetmeliğe geçici madde de eklendi. 29 Mayıs 2013 tarihinden önce motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi alanlar ilgili koşullara sahip ise hizmet içi eğitime tabi tutulacak.