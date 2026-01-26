Haberler

Eğriova Yaylası beyaza büründü

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Eğriova Yaylası, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak muhteşem manzaralar sundu. Ziyaretçiler, arazi araçlarıyla yaylaya ulaşarak bu görsel şöleni fotoğrafladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin önemli yaylalarından Eğrioava'da karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Eğriova Yaylası, göleti ve şelalesiyle beyaza büründü.

Her mevsim vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunan yaylaya arazi araçları ile ulaşabilenler fotoğraf çekip, manzarayı izledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
