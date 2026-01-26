Eğriova Yaylası beyaza büründü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin önemli yaylalarından Eğrioava'da karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışının etkili olduğu Eğriova Yaylası, göleti ve şelalesiyle beyaza büründü.

Her mevsim vatandaşların ziyaret ettiği yerler arasında bulunan yaylaya arazi araçları ile ulaşabilenler fotoğraf çekip, manzarayı izledi.