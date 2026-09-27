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Eğriboz ve İskados'ta sağanak su baskınına yol açtı, Eğriboz'da 2 kişi mahsur kaldı

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Yunanistan'ın Eğriboz ve İskados adalarında şiddetli yağışlar su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Eğriboz'un Politika bölgesinde araçlarında mahsur kalan iki kişiyi itfaiye kurtardı; İskados'ta yollar su altında, elektrik kesintileri yaşandı, bazı uçuşlar iptal edildi.

Yunanistan'ın Eğriboz ve İskados adalarında etkili olan sağanağın su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlerde, dün başlayan şiddetli yağışların Eğriboz ve İskados adalarında günlük yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.

Haberde, Eğriboz'un Politika bölgesinde, yağışın yola sürüklediği çamur ve diğer malzemeler nedeniyle iki kişinin otomobillerinde mahsur kaldığı kaydedildi.

Sabaha karşı saat 03.45 sıralarında yapılan yardım çağrısının ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin, iki kişiyi araçtan çıkararak güvenli bölgeye götürdüğü aktarıldı.

İskados Adası'nda ise yolların su altında kaldığı, elektrik kesintilerinin yaşandığı ve bazı uçuşların iptal edildiği belirtildi.

Haberde, Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisinin olumsuz hava koşulları nedeniyle turuncu uyarı yayımladığı, Eğriboz'da kuvvetli yağışların öğleden sonraya kadar sürmesinin beklendiği bilgisi yer aldı.

Sivil koruma yetkililerinin de vatandaşlara tedbirli olmaları ve yağış sırasında dere yataklarından yaya veya araçla geçmemeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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