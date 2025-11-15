EGO Otobüsünde Bıçaklı Tartışma: Şoför Yaralandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki bir EGO otobüsünde çıkan tartışmada şoförü bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay, 15 Kasım 2024 tarihinde akşam saatlerinde Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Olayda otobüs şoförü G.S., ile yolcu E.K.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K.Y., yayında bulundurduğu bıçakla G.S.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli E.K.Y. ise polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.