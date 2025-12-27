Haberler

Altındağ'da trafik tartışmasında EGO otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrası EGO otobüs şoförü A.S. darbedildi. Tartışmaya karışan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde yol verme nedeniyle tartıştıkları EGO otobüs şoförü A.S.'yi darbeden 1 çocuk 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Opera Köprüsü altındaki otobüs duraklarında meydana geldi. EGO otobüs şoförü A.S. ile 3 kişi arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ş.K., S.A. ve suça sürüklenen çocuk (S.S.Ç) B.A., otobüs şoförü A.S.'yi darbetti. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Otobüs şoförünü darbeden 3 kişi, emiyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

