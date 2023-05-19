EGO'dan 'Yenimahalle-Şentepe teleferik sistemi' hakkında açıklama Açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Yenimahalle-Şentepe teleferik sisteminin kronik bir arızasının bulunmadığını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenimahalle-Şentepe teleferik sisteminin son zamanlarda aralıkla hizmet dışı kalması nedeniyle vatandaşların sistemde kronik bir sorunun olup olmadığına ilişkin soruları üzerine bilgilendirme yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Teleferik sisteminin işleyişi, bakım ve onarımına dair detaylara yer verilen açıklamada, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından hattın 8 Nisan 2022'de yeniden hizmete açıldığı aktarıldı.

Mevcut durumda Yenimahalle-Şentepe teleferik sisteminin kronik bir arızasının bulunmadığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak hava muhalefeti nedeniyle kontrolümüz dışında gelişen durumlarla birlikte, bazı özel şirket ve kurumların bölgede yapmış oldukları çalışmalardan dolayı geçici arızalar yaşanmaktadır. Bu nedenle hizmete ara verilmek zorunda kalınmaktadır. Bundan sonraki süreçte oluşacak olası arızalar da göz önünde bulundurularak teleferik güzergahında çalışma yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla şirketlere yazı yazılarak bölgedeki çalışma öncesinde, kurumumuzla iletişime geçmeleri istenilmiştir."