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EGM, polis iş bırakma iddiasını yalanladı, sendika üyelerinin sivil olduğunu bildirdi

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EGM, polis iş bırakma iddiasını yalanladı, sendika üyelerinin sivil olduğunu bildirdi
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, 28 Eylül'de iş bırakma kararı alan sendika üyelerinin sivil personelden oluştuğu belirtildi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 28 Eylül'de iş bırakma kararı alan sendikanın üyelerinin sivil personelden oluştuğunu belirterek, polislerin iş bırakacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "polislerin iş bırakacağı" yönündeki iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde yer alan, polislerimizin iş bırakacağına yönelik iddialar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 28 Eylül 2026 tarihinde iş bırakma kararı alan sendikanın üyeleri sivil personelden oluşmakta olup, polislerimizin iş bırakacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI, 28 EYLÜL'DE İŞ BIRAKACAĞINI DUYURMUŞTU

Emniyet Teşkilatı Sendikası yaptığı açıklamada, ekonomik ve sosyal sorunlar, ağır çalışma şartları, mobbing, emeklilikte gelir kaybı ve özlük haklarındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla 28 Eylül Pazartesi günü öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldığını duyurmuştu.

Sendika, son dönemde emniyet teşkilatı mensupları arasında yaşanan intihar vakalarını da eylem kararının gerekçeleri arasında göstermişti.

Kaynak: ANKA
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