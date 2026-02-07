Haberler

Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak araştırma yapmak üzere bir polis başmüfettişi görevlendirdi.

EGM, POLİS BAŞMÜFETTİŞİ ATADI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki olayı tüm yönleriyle araştırmak için polis başmüfettişi görevlendirdi. EGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olayın tüm yönleri ile araştırılması amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından polis başmüfettişi görevlendirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz" denildi.

