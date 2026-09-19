EGM Özel Harekat köpeği Arthur 4. kattan atlayıp şüpheliyi etkisiz hale getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Harekat Başkanlığının "vefalı dostları" köpekler, özel ve zorlu eğitimlerden geçerek suçla mücadelede aktif rol alıyor.

EGM Özel Harekat Başkanlığına bağlı Operasyon Köpekleri Grup Amirliğinde yetiştirilen Belçika Malinois ırkı köpekler, yurt genelinde özel harekat timlerinin operasyonlarında kullanılıyor.

Başkanlık bünyesindeki özel alanda eğitilen köpekler, silahlı ve bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirilmesinden rehine kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir alanda görev alıyor.

Doğdukları andan itibaren özel harekat personeliyle iç içe büyüyen köpekler, karşılaşabilecekleri her türlü zorlu senaryoya uyum sağlayacak şekilde eğitiliyor.

Eğitim sürecinde envanterdeki silahlar, zırhlı araçlar ve helikopterler aktif olarak kullanılarak köpeklerin sahada karşılaştıkları ortama hızlı bir şekilde adapte olmaları sağlanıyor.

Uluslararası düzeyde de eğitim faaliyetleri yürütülen amirlikte, "insan ile köpek arasındaki uyum, sahadaki başarının temel unsurlarından biri" olarak değerlendiriliyor.

"Arthur" 4. kattan atlayarak suçluyu etkisiz hale getirdi

Operasyon Köpekleri Grup Amirliğinde yetiştirilen Belçika Malinois cinsi "Arthur" isimli köpek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev aldı.

Burada, özel harekat ekiplerinin, bıçaklı rehin alma olayına müdahalesine eşlik eden Arthur, 4. kattan kaçmak isteyen şüpheliyi arkasından atlayarak, etkisiz hale getirdi.

Operasyon Köpekleri Grup Amiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grup amirliği bünyesinde operasyon köpekleri yetiştirdiklerini belirtti.

Özel harekat branşlı personel tarafından eğitilen köpeklerin, göreve hazır hale geldiklerinde ihtiyaç duyulan illere gönderildiğini bildiren Grup Amiri, köpeklerin silahlı ve bıçaklı şahıslar ile rehine operasyonlarında kullanıldığını söyledi.

Grup Amiri, köpeklerin operasyon başarısını artıran faktörlerden biri olduğuna işaret ederek, karşılaştıkları bir olayı şöyle anlattı:

"İstanbul'da gerçekleşen bıçaklı şahıs operasyonunda timimize mukavemette bulunan şahıs, timimizden kaçmak suretiyle dördüncü kattan aşağıda açılmış olan branda üzerine atlamıştır. Akabinde köpeğimiz de şahsın arkasından atlayarak şahsı branda üzerinde etkisiz hale getirmiştir. Burada şahıs kaçarak sivillere ya da diğer kişilere zarar verebilirdi, köpeğimizin seri, hızlı hareket etmesi ve üstün cesareti sayesinde şahsa her ne pahasına olursa olsun müdahalesi sonucu şahıs etkisiz hale getirilmiştir."

"Arthur"un hatırası "Artos"da hayat kurtarmaya devam ediyor

Grup Amiri, görev esnasında hayatını kaybeden köpeklerin anılarının başkanlıktaki panoda yaşatıldığını, Arthur'un, İstanbul'daki bir başka operasyonda bıçaklanarak hayatını kaybettiğini aktardı.

Arthur'un en büyük hatırasının kardeşi "Artos" olduğunu dile getiren Grup Amiri, Artos'un da Ankara'da gerçekleşen bıçaklı çocuk rehin alma olayında yaralandığını ancak çocuğu kurtardığını kaydetti.

Grup Amiri, Artos'un tedavisinin ardından eğitimine ve görevine devam ettiğini dile getirerek, "Bu köpekler, bizim için sadece bir operasyon köpeğinden öte, bir can yoldaşı, bir kahraman. Köpeklerimize biz canımızı emanet ediyoruz. Köpeklerimiz de bu farkındalıkla yüksek inisiyatif ve kahramanlık sergiliyorlar. Köpeklerimiz, timimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Köpeklerimiz, timimizin bir can yoldaşı olup, beraber yürüdüğümüz bir dostumuzdur." diye konuştu.

Kaynak: AA