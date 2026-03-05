Haberler

EGM, ikinci el eşyalardaki dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, dolandırıcıların sıkça kullandığı ifadeler ve güvenli alışveriş yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ikinci el eşya satın alımlarındaki dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, ikinci el eşya satın alımlarında "acil satılık", "şehir dışına çıkıyorum", "ihtiyaçtan satıyorum" gibi ifadelerle yapılan paylaşımların, dolandırıcılık girişimlerinde sıkça kullanılabildiğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Mağduriyet yaşanmaması için şüpheli durumlarda kapora göndermeyelim ve görmeden ödeme yapmayalım. Kişisel bilgilerimizi paylaşmayalım ve güvenli ödeme yöntemlerini tercih edelim." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
500

