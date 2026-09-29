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EGM, asılsız 112 çağrılarının gerçek yardımı geciktirebileceği uyarısında bulundu

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EGM, 112'ye yapılan asılsız çağrıların gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu. Kurum, sosyal medya paylaşımında 112'yi gereksiz meşgul etmenin bir hayatı tehlikeye attığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 112'ye yapılan asılsız her çağrının, gerçekten ihtiyacı olan birinin yardıma ulaşılmasını geciktirebileceği uyarısında bulundu.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "112'yi gereksiz yere meşgul etmek, bir hayatı tehlikeye atmaktır. 112'ye yapılan asılsız her çağrı, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birinin yardımına ulaşılmasını geciktirebilir. Unutmayalım, 112 bir yaşam hattıdır. Her saniye, bir hayat için çok değerlidir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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