Eğitim-Bir-Sen, eğitimde şiddetle mücadele için "bütüncül mücadele modeli" önerdi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), "Eğitim Ekosisteminde Şiddet: Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sorumluluklar" başlıklı çalıştayın raporunu yayımladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezince (EBSAM) hazırlanan rapor, eğitim ortamlarında giderek daha görünür hale gelen şiddet olgusunu, aile, okul, medya, dijital ortamlar, toplumsal dinamikler ve kurumsal yapı boyutlarıyla ele alıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullara yönelik saldırıların ardından düzenlenen çalıştayın bulguları doğrultusunda hazırlanan raporda, eğitimde şiddeti besleyen temel sorun alanları, aile ve erken dönem faktörleri, okul ve eğitim sistemi, okul güvenliği, hukuki ve kurumsal yapı, medya ve dijital etki, toplumsal dinamikler ile erken uyarı ve önleme mekanizmaları başlıkları altında değerlendirildi.

Eğitim, sosyal hizmetler, sağlık, güvenlik ve adli kurumlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, risklerin erken aşamada tespit edilmesini sağlayacak bütünleşik bir sistem kurulmasının önemi vurgulandı.

"Caydırıcı düzenlemeler hayata geçirilmeli"

Eğitimde şiddetin azaltılmasına yönelik kapsamlı politika önerileri ve uygulanabilir bir eylem planı da sunan raporda, özellikle okul temelli psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arası entegre erken uyarı sistemlerinin kurulması, ailelerin sürece daha etkin katılımının sağlanması, dijital risklere karşı koruyucu mekanizmaların geliştirilmesi ve okul güvenliğinin sürdürülebilir bir anlayışla yeniden yapılandırılması önerisinde bulunuldu.

Raporda öne çıkan tavsiyeler şöyle:

"Eğitimde şiddetle mücadelede olay sonrası müdahale yerine önleyici ve erken müdahale yaklaşımı esas alınmalıdır. Okul, sosyal hizmetler, sağlık ve güvenlik birimlerinin birlikte çalışacağı entegre erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Ailelerin çocuk gelişimi, dijital riskler ve davranış yönetimi konularında destekleneceği sürekli eğitim mekanizmaları oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin sınıf yönetimi, kriz yönetimi ve şiddetle baş etme becerilerini güçlendirecek uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. Öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendiren sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler artırılmalıdır. Dijital ortamlarda şiddeti teşvik eden içeriklere yönelik daha hızlı ve caydırıcı düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Eğitimde şiddetle mücadele, okul merkezli ancak okul ile sınırlı olmayan, tüm kurumların sorumluluk üstlendiği bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

Eğitimde şiddetle mücadelede yaptırım odaklı ve parçalı yaklaşımlardan uzaklaşılması gerektiği vurgulanan raporda, erken uyarı ve önleme mekanizmalarını merkeze alan, kurumlar arası koordinasyonu zorunlu kılan, aileyi sürecin aktif paydaşı haline getiren ve çocuğu sistem içinde tutmayı hedefleyen bütüncül bir model önerildi.