Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Özat: "Yeni Müfredatı Destekleyecek Fiziki Altyapı Yatırımlarına İvedilikle Başlanmalı"

(ANKARA)- Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni içerik açısından önemli bir reform olarak görmekle birlikte, bu modelin başarısının yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada da gerçek koşullarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu nedenle, Bakanlığa çağrımız nettir: Yeni müfredatı destekleyecek fiziki altyapı yatırımlarına ivedilikle başlanmalı, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullar öncelikli olarak ele alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, yazılı açıklamasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni, eğitim sistemi açısından uzun süredir ihtiyaç duyulan, yenilikçi ve vizyoner bir adım olarak değerlendirdi.

Ancak hali hazırdaki okulların bu modelin hedeflerini yerine getirmek için yeterli olmadığını belirten Özat, "Laboratuvarı olmayan, spor salonu bulunmayan, sanat atölyeleri eksik, teknolojik donanımı yetersiz binlerce okul, yeni müfredatın sahada uygulanmasında ciddi engeller oluşturmaktadır" denilen açıklamğerlendirmesini yaptı.

Özat, model ile fen, bilişim ve sanat gibi alanlarda beceri temelli eğitime geçileceğinin ifade edildiğini ancak şu anki okullarda bu eğitimi destekleyecek sınıfların olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz de bu yeni modele uygun eğitimi vermek istemelerine rağmen, hem materyal hem de mekan açısından yetersizliklerle karşı karşıyadır. Müfredat, yaparak ve yaşayarak öğrenme metoduna dayalı olarak hazırlanmış olsa da bu yaklaşımı destekleyecek ortamların eksikliği uygulamada ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ders kitaplarının hala eski müfredata göre dağıtılmış olması, öğretmen kılavuz kitaplarının ise Aralık ayının sonuna gelinmiş olmasına rağmen öğretmenlere ulaştırılamamış olması, sürecin sağlıklı ilerlemesini engellemektedir. Ayrıca, derslerin sınav ve diğer ölçme-değerlendirme süreçlerinin aşırı yüklü olması ve yoğun kırtasiye gerektirmesi, öğretmenlerin iş yükünü artırmakta ve verimliliği düşürmektedir.

Eğitim Gücü Sen olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni içerik açısından önemli bir reform olarak görmekle birlikte, bu modelin başarısının yalnızca kağıt üzerinde değil, sahada da gerçek koşullarla desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu nedenle, Bakanlığa çağrımız nettir: Yeni müfredatı destekleyecek fiziki altyapı yatırımlarına ivedilikle başlanmalı, özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullar öncelikli olarak ele alınmalıdır. Laboratuvar, spor salonu, sanat ve beceri atölyeleri gibi alanların kurulması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın da temel adımlarından biridir.

Sonuç olarak, nitelikli birey ancak nitelikli bir ortamda yetişebilir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin başarıyla hayata geçirilebilmesi için öncelikle okullarımızın bu modele uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, iyi hazırlanmış bir müfredat, uygulama alanı bulamadığı sürece eğitim sisteminde dönüşüm sağlayamayacaktır."