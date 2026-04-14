Ali Yalçın'dan Şanlıurfa'da Okulda Silahlı Saldırıya Kınama: "Eğitimciye Şiddet Ne Yazık Ki Bir İş Güvenliği ve İç Güvenlik Sorununa Dönüşmektedir"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan saldırıyı kınayarak, eğitimcilere yönelik şiddetin artık olağanlaşma noktasına geldiğini belirtti. Eğitimcilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda meydana gelen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Siverek'te Meydana Gelen Korkunç Saldırıyı Kınıyoruz! Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eski bir öğrenci olan saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırı, izahı, kabulü ve tahammülü mümkün olmayan korkunç bir eylemdir. Yaralı eğitimci arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, polisimize ve kantin işletmecisi vatandaşımıza geçmiş olsun diyor; can kaybı yaşanmamasını umut ediyoruz."

Aklı esenin, aklı kesenin ya da aklı başında olmayanın öğretmene, okul yöneticisine, eğitim çalışanına, öğrenciye şiddet uyguladığı, can güvenliğinin eğitim-öğretime galebe çaldığı bir zemine doğru hızla yol alıyoruz. Bir an önce önlem alınmalı ve yaşadığımız bu olay, eğitimciye, öğretmene karşı şiddetin son örneği olmalı. Eğitimciye yönelen şiddetin vaka-i adiyeden bir hale geldiği, eğitim çağındaki çocukların şiddetin faili haline geldiği bir dönemdeyiz. Eğitimciye şiddet ne yazık ki bir iş güvenliği ve iç güvenlik sorununa dönüşmektedir. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı; yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA
