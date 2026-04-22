İletişim Başkanı Duran'dan Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama Açıklaması

İletişim Başkanı Duran'dan Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Temelli'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Temelli'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikoptere ilişkin, "Personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir nakliye helikopterinin Ankara Temelli bölgesinde icra edilen eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kazada personelimizin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup, sürece ilişkin incelemeler ilgili teknik ekipler tarafından titizlikle yürütülmektedir. Konuya ilişkin kamuoyunda yer alabilecek teyitsiz ve dezenformasyon içeren bilgilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
