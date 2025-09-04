Eğitim Uçağı Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Adayı Berfu Hatipoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde mısır tarlasına düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) cenazesi, memleketi Ödemiş ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hatipoğlu'nun tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konuldu.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Torbalı'nın Kırbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Efes Havaalanı'ndan eğitim için saat 08.30 sıralarında havalanan Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi uçak, bir süre sonra bilinmeyen nedenle mısır tarlasına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hatipoğlu'nun cansız bedeni, enkazdan çıkarılıp cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Uçağın düştüğü mısır tarlası dronla görüntülendi. Eğitim uçağının enkazı, kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından vinçle alınarak Selçuk Efes Havalimanı'na götürüldü. Burada yapılacak inceleme sonrası enkazın detaylı inceleme için Ankara'ya Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'na götürüleceği belirtildi. Hatipoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İRTİFA KAYBEDİP TARLAYA DÜŞTÜ

İlk belirlemelere göre eğitim uçağının irtifa kaybederek, dik şekilde mısır tarlasına düştüğü öğrenildi. Uçağın düştüğü alana birkaç metre uzunluğundaki mısırların biçildiği görüldü.

EN BÜYÜK HAYALİ PİLOT OLMAKMIŞ

Bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi. Hatipoğlu'nun, tek başına uçuş yaptığı sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hatipoğlu için bugün memleketi Ödemiş'te tören düzenlendi. Törene Hatipoğlu'nun yakınları, arkadaşları ve bölge halkı katıldı. Cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Hatipoğlu'nun annesi Dilek Hatipoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Anne Hatipoğlu, "Mahvettin beni kızım" diyerek gözyaşı döktü. Babası Mustafa Hatipoğlu ise "Kızım" diyerek Hatipoğlu'nun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Tabutun başından ayrılmayan kardeşi Ali Hatipoğlu ise gözyaşlarını tutamadı. Tabutunun üzerine fotoğrafı ile duvak ve çiçek konulan Hatipoğlu, ikindi vakti Merkez Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.